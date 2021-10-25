Kırşehir'de ekmeği zamlı satan fırıncılara para cezası uygulandı - Haberler
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Kırşehir'de ekmeği zamlı satan fırıncılara para cezası uygulandı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de ekmeği zamlı satan fırıncılara para cezası uygulandı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, zam yapılmadan ekmeği 2 liradan satışa sunan fırıncılara ceza uygulandığını bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, zam yapılmadan ekmeği 2 liradan satışa sunan fırıncılara ceza uygulandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının güncellenmeye başlandığını, Kırşehir'de de Fırıncılar Odası'nın isteğiyle ekmeğe zam yapılması için Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde gerekli yazıları yazdıklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığının onay vermesi durumunda ekmeğin 50 kuruş zamla 2 liradan satışa sunulacağını vurgulayan Öztürk, gramajının da 240 grama yükseltileceğini aktardı.

Onay aşamasında olan bu kararı beklemeden bazı fırıncıların fırsatçılık yaptığı yönünde şikayet aldıklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Zamlı fiyattan ekmeği satışa sunan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulandı. Elbette fırıncılar zor zamanlardan geçiyor. Un fiyatları yükselmiş durumda. Fırıncı esnaflarımızın rahata kavuşması için bu teklifi sunduk. Bu noktada esnaflarımızın sabretmesi gerekiyor. Geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığının içinde ekmeğe zam yapmayı fırıncılarımız da istemez ancak un fiyatlarına gelen zamlar esnafımızın da belini büküyor. Zamlar da kaçınılmaz oluyor. Tekrar esnafımıza sesleniyorum. Biraz daha sabretsinler. Zam talebi onaylandığında vatandaşlarımız ve esnaflarımızla paylaşacağız."

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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