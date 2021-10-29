KIRŞEHİR'DE DÜNÜRLERİN KAVGASINDA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
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KIRŞEHİR'DE DÜNÜRLERİN KAVGASINDA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR'de dünür iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR'de dünür iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Çukurçayır Mahallesi 771'inci Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan R.A. (62), dünürü olan A.Ç. (64), eşi S.Ç. (62) ve kızları E.Ç'nin bulunduğu eve oturmaya geldi. Burada R.A. ile A.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle R.A. evine giderek av tüfeğini aldı. Tekrar dünürlerinin evine gelen R.A., dünürleri A.Ç., S.Ç. ve E.Ç'yi yaraladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri A.Ç'nin öldüğünü belirledi. Yaralı S.Ç. ve E.Ç. ise, ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı R.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet zanlısının aynı mahallede bulunan başka bir evde saklandığı belirlendi. Eve operasyon düzenleyen polis, cinayet zanlısını yakaladı. R.A. gözaltına alınırken, olayda yaşamını yitiren A.Ç. otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR'DE DÜNÜRLERİN KAVGASINDA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KIRŞEHİR'DE DÜNÜRLERİN KAVGASINDA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KIRŞEHİR'DE DÜNÜRLERİN KAVGASINDA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

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