Kırşehir'de araç ve çatı yangınını itfaiye söndürdü - Haberler
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Kırşehir'de araç ve çatı yangınını itfaiye söndürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırşehir'de araç ve çatı yangınını itfaiye söndürdü

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de seyir halindeki bir bir tırın dorsesinde çıkan yangın ile bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de seyir halindeki bir bir tırın dorsesinde çıkan yangın ile bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırşehir, Ankara Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantısı Sevdiğin kavşağı üzerinde bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıkarken, eş zamanlı olarak da şehir merkezinde de bir ikametin çatısında yangın çıktı. Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aldıkları ihbarlarla hareket ederek yangınları büyümeden söndürdü. Şehir merkezi Müftülük Caddesi üzeri Nazlı Apartmanı A ve B blokta meydana gelen ikamet yangınına ise 4 itfaiye aracı müdahalede bulundu. Tankerlerle itfaiye araçlarına su takviyesi yapıldı. İtfaiye Müdürü Neşet Aydın'ında yakından takip ettiği yangında ikametin çatısının bilinmeyen bir nedenle alev aldığı belirtildi.

Yangının başlaması ve büyümesi sonrasında polislerce ikametlerin tek tek kapısı çalınarak evler boşaltıldı. Yangın anını anlatan Osman Çöl adlı vatandaş, "Yangın başladığı anda çok büyük değildi. Sonradan yan taraflara sıçramaya başladı. Bazı arkadaşlar ise asansör bağlantılarının şase yapmış olabileceğini söylüyor" dedi.

Yangın ikametlere sıçramadan söndürülürken çevre apartmanlardan da belediye ekiplerinin yangına müdahalesi izledi. Çevrede ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler tarafından yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de araç ve çatı yangınını itfaiye söndürdü

Kırşehir'de araç ve çatı yangınını itfaiye söndürdü

Kırşehir'de araç ve çatı yangınını itfaiye söndürdü

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Haber: Kırşehir'de araç ve çatı yangınını itfaiye söndürdü - Haberler
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