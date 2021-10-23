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Kırşehir'de AFAD farkındalık eğitimi verildi

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir'de AFAD farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin kentte kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerinin kentte kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

Kırşehir AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Kırşehir Trafo Merkezi ile Kaman ve Yöresi HES çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verilerek, yangın tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "2021 Türkiye Afet Eğitim yılı" etkinlikleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum ile özel kuruluşlar işbirliği içerisinde, kent genelinde afet farkındalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla eğitim faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde, çevredeki riskler, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet sonrası için yapılması gereken planlamalar, afet ve acil durum çantası, barınma ve toplanma alanları konularında eğitim verildiği aktarılar açıklamada, ilk yardım, bina güvenliği, deprem ve deprem sonrası ilk 6 ve 72 saatin önemi, sel, çığ, heyelan ve AFAD gönüllülük sistemi konularının da anlatıldığı kaydedildi.

Kırşehir'de AFAD farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de AFAD farkındalık eğitimi verildi

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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