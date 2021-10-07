Kırşehir'de 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Kırşehir'de 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir - Haberler | Güncel
Kırşehir'de 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi

KIRŞEHİR'de düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait toplam 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi.

KIRŞEHİR'de düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait toplam 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G. isimli kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda O.G. evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, farklı dönemlere ait 2 bin 901 sikke ve madeni para, 197 obje ve 5 minyatür heykel olmak üzere toplam 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., polis merkezine götürüldü.


Kırşehir'de 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir - Son Dakika Haberleri
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