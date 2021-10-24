Kırşehir Belediyespor, Isparta deplasmanından puanla döndü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, Isparta 32 Spor ile oynadıkları maçta, çok sayıda pozisyona girmelerine rağmen 0-0 berabere kaldıklarını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Beyaz Grup'ta her iki takım içinde mücadeleci geçen maçta, çok fazla gol pozisyonu olmasına rağmen, takımların birer puana razı olduklarını belirtti.

İki genç ve dinamik takımın oynadığı maçın seyir zevkinin yüksek olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Futbol sahada 90 dakika oynanır ve biter. Ancak misafir olduğunuz takımlarda kaldığınız şehirlerde gördüğünüz samimiyet ve dostane tavır yıllarca iki şehir arasında bir gönül köprüsü inşa eder. Takımımız Kırşehir'e dönerken gece yarısı talihsiz bir şekilde otobüsümüz arıza yaptı. Bu zor durumda gece olmasına rağmen takım kafilesini yalnız bırakmayan, otobüsümüzün arızasını giderilebilmesi için büyük çaba gösteren ve kulübümüzü bir gece daha Isparta'da misafir eden Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan ve Asbaşkan Mustafa Marulcu'ya en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Futboldan daha önemli şeyler olduğunu, sporun dostluk kardeşlik olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattılar. Kulübümüz ve şehrimiz adına yürekten teşekkür ediyoruz."