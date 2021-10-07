Kırşehir Belediyespor, evinde aldığı yenilgiyi telafi etmeyi hedefliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un basın sözcüsü Battal Çelik, sahalarında 2-1 mağlup oldukları Karatay Termal 1922 Konyaspor maçını telafi etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta deplasmanda İzmir'den galibiyetle dönmelerine rağmen dün oynanan karşılaşmada sahalarında Karatay Termal 1922 Konyaspor'a mağlup olmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Ligin henüz başında olduklarını, yenilgiye rağmen liderle aralarında 3 puan fark bulunduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Teknik ekibimiz ve oyuncularımız bu sonuçtan elbette ki hoşnut değillerdir ve gerekli dersleri çıkartacaklardır. Bu sonuçlar elbette telafi edilecek sonuçlardır. Önümüzde hafta sonu Anagold 24 Erzincanspor ile oynayacağımız çok önemli bir deplasman maçı var. Bu maçı kazanıp hem Konya yenilgisini unutturmak hem de üst sıradaki yerimizi korumak istiyoruz."