KIRŞEHİR BELEDİYESİ YERKON TEMİZLİK VE İLAÇLAMA ÇALIŞMASI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

KIRŞEHİR (Habermetre) - Başkanımız Selahattin Ekicioğlu : Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz Yerkonlarda belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak gerekli hijyenik ortamın oluşmasını sağlıyor. İlimizin muhtelif yerlerine Kırşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen çevreci, hijyenik ve güvenli çöp toplama sistemi olan Yerkonlar Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilerek ilaçlamaları da rutin bir şekilde yapılıyor. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları ifade etti. "Göreve geldiğimizden beri, Kırşehir'imizin alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte temizlik açısından da rahat yaşanır bir şehir olması için hiç durmadan tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bilindiği gibi mevcut işyerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu caddelerimizde çöp miktarının fazla olması sebebiyle ve önceki sistemin de ihtiyaca tam olarak cevap vermemesi nedeniyle Yerkonlar yerleştirmiştik. Biz Kırşehir Belediyesi olarak dünyada uygulanan tüm modern sistemleri inceleyerek, şehrimiz şartlarına en uygun yeraltı konteynırlarını halkımızın kullanımına sunduk. Yerkonlarda yerçekimi kuvvetinin etkisiyle çöpler kendiliğinden sıkışıyor ve yerüstü sistemlere göre 3 kat fazla atık depolanıyor. Toprağın serin tutma özelliği çöp içindeki bakteri çoğalmasını yavaşlatarak koku probleminin önüne geçiyor. Sistemin kapalı olması sebebiyle kötü görüntü oluşmuyor ve sokak hayvanlarının çöpleri dağıtması da engellenmiş oluyor. Havaların sıcak olduğu günlerde istenmeyen bakterilerin çoğalması halk sağlığı açısından da sakıncalı olduğundan Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz söz Konusu Yerkonlarda belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak gerekli hijyenik ortamın oluşmasını sağlıyor. "

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