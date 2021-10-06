Kırşehir Belediyesi'nin 'sosyal market' projesi hayat buldu - Haberler
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Kırşehir Belediyesi'nin 'sosyal market' projesi hayat buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kırşehir Belediyesi'nin 'sosyal market' projesi hayat buldu

Kırşehir Belediyesi, sosyal market projesini hayata geçirdi.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Belediyesi, sosyal market projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, sosyal kart ile ihtiyaç sahibi herkesin faydalanabileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi Hayır Evi Sosyal Market Projesi'nin hayata geçtiğini müjdeleyerek bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Ekicioğlu; "Eski Belediye Fırını olarak bilinen taşınmaz üzerindeki sosyal tesisimizin altındaki mevcut fırın yerine açılan sosyal marketimizde sosyal kart sahibi hemşehrilerimiz ihtiyaçları olan ürünleri alabilecekler. Belediyemiz sosyal yardımları bu uygulama öncesinde de yapıyordu ancak, ortamın daha uygun ve düzenli olması için bir program çerçevesinde uygulamayı hayata geçirmiş bulunuyoruz. Belediye Meclisimizin de almış olduğu kararla artık kart sahibi hemşehrilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadan kendilerine verilen ve aylık ortalama 4 kişilik bir aile baz alınarak hazırlan 300 liralık bir yüklemeyle alışverişlerini yapabilecekler" dedi. - KIRŞEHİR

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