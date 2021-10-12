Kırşehir Belediyesi kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesinin kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kaldırım ve asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, Yenice Mahallesi Eski Hayır Evi ve Kuaförler Sokağı ile Ahi Evran Mahallesi 735. Sokak'taki yol, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kırşehir Belediyesi olarak şehrin çağdaş ve yaşanılabilir bir şehircilik anlayışına göre şekillendirilip dönüştürülmesi için insan odaklı yerel yönetim anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, Kırşehir'de el değmemiş mahalle bırakmayacaklarını aktardı.

Kent estetiğine yakışır biçimde alt ve yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştıklarına değinen Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda dönerciler çarşısı olarak da bilinen Müftülük Cadde'mizi neredeyse bir daire parasına düzenleyerek esnafımızın ve hemşerilerimizin kullanımına açmıştık. Ekiplerimiz, hazırladığımız plan çerçevesinde eksik olan yol, kaldırım çalışmaları ve asfalt serim işlemlerini hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda Yenice Mahallesi Eski Hayır Evi ve Kuaförler Sokağı ile Ahi Evran Mahallesi 735. Sokak'taki yol, kaldırım çalışmalarımız bitme aşamasına geldi. Yol ve kaldırım çalışmasının hemen ardından da ekiplerimiz tarafından asfalt serim işlemlerimiz gerçekleştirilecek."