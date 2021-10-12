Kırşehir Belediyesi kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Belediyesi kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir Belediyesi kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor

Kırşehir Belediyesinin kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kaldırım ve asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesinin kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kaldırım ve asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, Yenice Mahallesi Eski Hayır Evi ve Kuaförler Sokağı ile Ahi Evran Mahallesi 735. Sokak'taki yol, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kırşehir Belediyesi olarak şehrin çağdaş ve yaşanılabilir bir şehircilik anlayışına göre şekillendirilip dönüştürülmesi için insan odaklı yerel yönetim anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, Kırşehir'de el değmemiş mahalle bırakmayacaklarını aktardı.

Kent estetiğine yakışır biçimde alt ve yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştıklarına değinen Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda dönerciler çarşısı olarak da bilinen Müftülük Cadde'mizi neredeyse bir daire parasına düzenleyerek esnafımızın ve hemşerilerimizin kullanımına açmıştık. Ekiplerimiz, hazırladığımız plan çerçevesinde eksik olan yol, kaldırım çalışmaları ve asfalt serim işlemlerini hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda Yenice Mahallesi Eski Hayır Evi ve Kuaförler Sokağı ile Ahi Evran Mahallesi 735. Sokak'taki yol, kaldırım çalışmalarımız bitme aşamasına geldi. Yol ve kaldırım çalışmasının hemen ardından da ekiplerimiz tarafından asfalt serim işlemlerimiz gerçekleştirilecek."

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Binali Yıldırım Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Cristiano Ersun Yanal Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırşehir Belediyesi kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:02:31. #1.11#