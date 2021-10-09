Kırşehir Barosu'nda Onur Çanta dönemi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Barosu Başkanlığı'na Onur Çanta seçildi.

Kırşehir Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen baro seçimlerine tek aday ve tek listeyle gidildi.

Mevcut başkan Mehtap Karaburçak Tuzcu'nun aday olmadığı seçimde, avukatlar aday Onur Çanta için oy kullandı.

129 oy alarak başkanlığa seçilen Çanta, sonuçların hayırlı olmasını dilerken, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kırşehir Baro Başkanlığı'nda yönetim kurulu ise Şahin Dağıstan, Ümit Tosun, Emre Eren, Barış Var, Murat Dalgalı, Banu Köksal Veyisoğlu, Kayhan Kurt ve Cansu Yılmaz'dan oluştu.