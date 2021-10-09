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Kırmızıda DUR, yeşilde GEÇ

Habermetre - Haberler | Toplum
Kırmızıda DUR, yeşilde GEÇ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha tamamladı.

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha tamamladı. İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alanda, 7-12 yaş arası çocukların trafik kültürünü benimseyeceği Çocuk Trafik Eğitim Parkında sona gelindi. 7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda bisiklet ve yaya yolları, trafik ışık ve levhaları, sinyalize ve dönel kavşaklar, mini yaya üstgeçit ve tren yolu geçitleri bulunuyor.

TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENECEKLER

Proje dahilinde, 6 bin 500 metrekarelik sürüş parkuru, 7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği şekilde planlandı. Alanda 295 metrekarelik idari bina bulunuyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik işaret ve levhaları, trafik ışık direkleri, aydınlatma direkleri ve güvenlik kameralarının montajı da yapıldı.

ÇOCUKLARDA TRAFİK KÜLTÜRÜ

Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi ile çocuklarda trafik kültürünü erken yaşta oluşturmak amaçlanıyor. Parkta ayrıca bisiklet ve yaya yolları yapıldı. Parkta çocukların eğitimi için sinyalize ve dönel kavşaklar, mini yaya üstgeçit ve tren yolu geçitleri de bulunuyor.

6. 600 METRE SÜRÜŞ PARKURU

Öğrencilerin pratik ve teorik eğitim alacağı 6 bin 600 metrekare sürüş parkuru ve otopark alanına asfalt serimi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Ayrıca parkın çevre düzenlemesi ile idari binası Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından üstlenildi.

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Haber: Kırmızıda DUR, yeşilde GEÇ - Haberler
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