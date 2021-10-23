Kırmızı Oda Ozan kimdir? Ozan karakterini canlandıran Erdem Şanlı kim, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Ozan kimdir? sorusunun yanıtı, Kırmızı Oda izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Süveyda'nın erkek arkadaşı Ozan karakterini canlandıran Erdem Şanlı kim, kaç yaşında?

KIRMIZI ODA OZAN KİMDİR?

Süveyda'nın erkek arkadaşı rolünde olan Ozan karakterini Erdem Şanlı canlandırmaktadır.

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

02.09.1996 'da İzmir'de doğdu. Boşnak bir ailenin en büyük çocuğu, üç kardeşler. Babası özel şirkette satış temsilcisi ve spor kulübü başkanı, annesi emekli muhasebeci. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul'a geliyor. Önce tv projelerinde kamera arkasında reji olarak çalıştı. Daha sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu oyuncu koçluğunu yaptı.

İlk TV dizisi Avlu projesi oldu. Ertan Saban'ın gençliğini canlandırdı. Daha sonra 2019 yılında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Burak Sergen'in oğlu Dinçer karakterine hayat verdi. Tims yapım şirketinin sinema Filmi olan "Kovala" da Melis Sezen'in ağabeyi Meto karakterini canlandırdı. Erdem Şanlı son olarak O3 Medyanın iddialı dizisi "Son Yaz" projesinde Kaan karakterine hayat verdi.

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