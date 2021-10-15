TV8'in beğenilen dizisi Kırmızı Oda bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Kırmızı Oda canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 47. bölüm canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda full HD izle! TV8 canlı izle! TV8 canlı yayın izle! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KIRMIZI ODA CANLI İZLE !

KIRMIZI ODA 47. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır.

Dizinin yapım şirketi olan OGM Pictures daha öncesinde Doğduğun Ev Kaderindir sonrasında ise Masumlar Apartmanı romanlarından da uyarlama dizi yapmıştır. 2020'nin Temmuz ayında duyurulan dizinin senaristi Kızım ve Hekimoğlu'nun da senaryosunu yazan Banu Kiremitçi Bozkurt'tur. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin TV8'de yayınlanacağı duyuruldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

4 Eylül 2020 Cuma akşamı yayınlanan ilk bölüm, 6,10 reyting ve yüzde 19'luk izlenme payı ile AB grubunda günün en çok izlenen programı oldu.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda yeni sezonun ilk bölümüyle yine izleyiciyi büyüledi. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı. İşte 15 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek Kırmızı Oda'nın yeni bölümünün 3. tanıtımı...

KIRMIZI ODA NE ZAMAN?

Kırmızı Oda her Perşembe saat 20.00'de TV8'de.

KIRMIZI ODA KONUK OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Odada bu hafta Nihal Yalçın, Ayta Sözeri ve Ayça Bingöl konuk oyuncu olarak dizide yer alacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA 47. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

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