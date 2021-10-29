Kırmızı Oda 49. bölüm tanıtımı izle! Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8'in başarılı dizisi Kırmızı Oda bu hafta 49. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Oldukça ilgi gören yapım yeni bölüm tanıtımının yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından büyük ilgi ile karşılandı. İzleyiciler Kırmızı Oda hakkında internette en çok "Kırmızı Oda 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 49. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm tanıtımı izle! Kırmızı Oda 49. bölüm tanıtımı izle!" gibi soru ve konuları araştırmakta. Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı ve geçtiğimiz hafta neler olduğu ile ilgili bilgiler haberimizde.

KIZMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE!

KIRMIZI ODA 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu hafta yayınlanacak olan 48. bölümün ardından 49. bölüm fragmanı yayınlandı.

KIRMIZI ODA 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Binnur Kaya

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda yeni sezonun ilk bölümüyle yine izleyiciyi büyüledi. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

Kırmızı Oda her Perşembe saat 20.00'de TV8'de.

KIRMIZI ODA KONUK OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Odada bu hafta Nihal Yalçın, Ayta Sözeri ve Ayça Bingöl konuk oyuncu olarak dizide yer alacak.

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