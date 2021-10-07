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Kırmızı listedeki "bozkır delicesi" Türk kuş bilimcilerce uydudan takip ediliyor

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan ve göç ederken binlerce kilometre yol kateden "bozkır delicesi" türü kuşlar Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde yakalanıp halka ve uydu takip cihazı takılarak izleniyor.

IĞDIR (AA) - Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan ve göç ederken binlerce kilometre yol kateden "bozkır delicesi" türü kuşlar Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde yakalanıp halka ve uydu takip cihazı takılarak izleniyor.

KuzeyDoğa Derneğince sürdürülen halkalama ve araştırma çalışmaları kapsamında kurulan ağlar sayesinde 12 bozkır delicesi yakalandı.

Kuşlar, Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Halkalama İstasyonu'nda, Türk kuş gözlemcilerince yapılan araştırma, inceleme ve halkalama çalışmasının ardından uydu takip cihazı takılarak doğaya salındı.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Aras Kuş Cenneti'nde yakalanan bu kuşların Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olduğunu söyledi.

" Türkiye'de sadece Aras Kuş Cenneti'nde halkalanıyor"

Iğdır ve Aras Kuş Cenneti'nin konumları itibarıyla kuş bilimi açısından önemine işaret eden Şekercioğlu, şöyle konuştu:

"Koruma altında olan bozkır delicelerinin bazı bireyleri her sene on binlerce kilometre yol katediyor. Aras Kuş Cenneti'nde konaklayıp, beslenip, dinlenip göçlerine devam ediyorlar. Dünyanın en güzel ve sayıları hızla azalan kuş türlerinden biri. Soyu tehlikeye çok açık olan bu kuş azalan bozkır türlerinden birisidir.

Bozkır delicesi Aras Kuş Cenneti'nin de en önemli türlerinden. Türkiye'de bir tek burada halkalanıyor ve aynı zamanda dünyada da en çok halkalandığı yer de bu istasyon."

Bu kuş türünden bazılarının uydu vericileriyle takip edildiğini aktaran Şekercioğlu, "Türkiye'de ilk kez bozkır delicelerini uydu vericileriyle takip ediyoruz. Muazzam göçleri var. Yazın Orta Asya'ya hatta neredeyse Sibirya'ya kadar uzanan üreme alanlarına gidiyorlar, daha sonra göç zamanında hem ilkbahar hem de sonbaharda Iğdır'dan geçerek Orta Afrika'ya, Doğu Afrika'ya gidip kışı geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kırmızı listedeki bozkır delicesi Türk kuş bilimcilerce uydudan takip ediliyor

Kırmızı listedeki bozkır delicesi Türk kuş bilimcilerce uydudan takip ediliyor

Kırmızı listedeki bozkır delicesi Türk kuş bilimcilerce uydudan takip ediliyor

Kırmızı listedeki bozkır delicesi Türk kuş bilimcilerce uydudan takip ediliyor

Kırmızı listedeki
AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırmızı listedeki 'bozkır delicesi' Türk kuş bilimcilerce uydudan takip ediliyor - Haberler
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