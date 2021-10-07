Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
Yakalanan kişinin emniyete getirilmesi Yakalanan kişinin emniyetten çıkarılması Polis ekiplerinin para sayması ANKARA - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
ANKARA (AA) - Yakalanan kişinin emniyete getirilmesi
Yakalanan kişinin emniyetten çıkarılması
Polis ekiplerinin para sayması ANKARA - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü Deaş adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.