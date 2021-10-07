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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Rus uyruklu kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

ANKARA (AA) - Kırmızı bültenle aranan terör örgütü Deaş üyesi Rus uyruklu kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma ve analizleri sonucu, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği ve Ankara'ya geldiği belirlendi.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüphelinin, Ankara'da kaldığı adresin tespit edilmesinin ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.R. gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin Ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyal ve şüpheli adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
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