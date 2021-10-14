Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist tutuklandı - Haberler
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist tutuklandı

İNTERPOL tarafından terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan kırmızı bültenle aranan, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan yabancı uyruklu kadın terörist tutuklandı.

İNTERPOL tarafından terör örgütü Deaş üyesi olmak suçundan kırmızı bültenle aranan, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan yabancı uyruklu kadın terörist tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Türkiye'de de aranan teröristler listesinde mavi kategoride yer alan U.M. isimli yabancı uyruklu kadın teröristin Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalanan kadın terörist Adıyaman'a getirildi. Üzerinde canlı bomba eyleminde kullanılabilecek bir kişiye ait kimlik belgesi bulunan U.M., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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