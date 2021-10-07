Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı - Haberler
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandıANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Rusya uyruklu A.R. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - Kırmızı bültenle aranan Deaş'lı Ankara'da yakalandı

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Rusya uyruklu A.R. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu A.R.'nin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve Ankara'da bulunduğu belirlendi. A.R. adlı kadının Ankara'da saklandığı ev tespit edildi. Polisin sabaha karşı eve düzenlediği operasyonda A.R. yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble ve 16 bin 800 TL ile çok sayıda dijital materyal ve adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartına el konuldu. A.R.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da...
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Haber: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı - Haberler
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