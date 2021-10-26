Kırklareli Valisi Bilgin, restore edilen gar binasında incelemede bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan tarihi gar binasında incelemede bulundu.

Vali Bilgin, restore edilen gar binasını gezerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'ndan bilgi aldı.

Restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Bilgin, tarihi binanın kentin dokusuna uygun bir şekilde restore edildiğini kaydetti.

Gar binasının tarihe tanıklık ettiğini anlatan Bilgin, bu tür tarihi yapıların geleceğe taşınmasının önemli olduğunu kaydetti.