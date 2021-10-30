Kırklareli Valisi Bilgin Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulundu - Haberler
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Kırklareli Valisi Bilgin Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulundu

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli Valisi Bilgin Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulundu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulundu.

Vali Bilgin, kütüphaneyi gezerek Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den bilgi aldı.

Kırklareli'ne yakışır bir kütüphane yapıldığını ifade eden Bilgin, kütüphanenin okuma alanı, kafe, servis alanı, satranç, oyun kulübü, revir çocuk bakım alanı, 17 bireysel çalışma ve okuma alanı, kitap bölümü, 2 grup çalışma alanı, kent kitaplığı, 2 büyük okuma alanı, 22 kişilik eğitim sınıfı, görsel işitsel salon, 64 kişilik çok amaçlı salon, sahne ve hazırlık alanları ile hizmet verdiğini söyledi.

Tüm vatandaşları kütüphaneye davet eden Bilgin, okumanın önemli olduğunu kaydetti.

Bilgin, kütüphane hizmetlerinden en üst seviyede yararlanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kırklareli Valisi Bilgin Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Bilgin Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulundu

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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