KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirköy'ün tarihi ve doğası ile ön plana çıktığını söyledi.

İlçede yaptıkları çalışmalar hakkında Şen'e bilgi veren Gün, turizm anlamında yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini kaydetti.

Şen de yapacakları çalışmalar hakkında Gün'e bilgi verdi.

Belediye Başkanı Gün'den ziyaret

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Demirköy Adliyesine atanan Hakim Şerife Büyüker, Cumhuriyet savcıları Merve Çekin ve Ömer Faruk Dağcıoğlu'nu ziyaret etti.

Gün, ziyaretinde ilçe hakkında bilgiler verdi.

Hakim ve savcılara görevlerinde başarılar dileyen Gün, ilçelerinin çok huzurlu olduğunu kaydetti.

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