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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavında adaylar, teorik ve pratik uygulamaya tabi tutuldu.

Adaylar sınavda motorlu kara taşıtı satın alma, satın alınan araçları satışa hazırlama ve satış işlemleri konularında soruları yanıtladı.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavının altıncısının gerçekleştirildiğini belirtti.

Adayların sınava katıldığını aktaran Ilık, sınavı başarıyla tamamlayan adaylara belgelerinin verileceğini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karakaş Mahallesi ile Erikler köyüne 18 Ekim pazartesi günü enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Karakaş Mahallesi'nde 09.00-13.00, Erikler köyünde ise 16.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kırklareli'nden kısa kısa

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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