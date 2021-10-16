Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce buğday, arpa, tritikale, ayçiçeği ve mısır tohumu satan bayiler denetlendi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce buğday, arpa, tritikale, ayçiçeği ve mısır tohumu satan bayiler denetlendi.

Ekipler, bayilerdeki depolama koşullarını kontrol etti.

Çimlenme düşüklüğünün olup olmadığının analizi için ekipler bayilerden aldıkları numuneleri Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğüne gönderdi.

Lüleburgaz'da yol yapım çalışması

Lüleburgaz Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Yıldırım Mahallesi Kuşdili Sokak'ta parke taş çalışması başlatıldığı belirtildi.

Kent genelindeki altyapı ve üstyapı yapım ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kuşdili Sokak'ta beton parke taş çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bin 500 metrekare parke taş çalışmasının tamamlanmasının ardından sokak modern bir görünüme kavuşacak. Yol çalışmasının yanı sıra ekipler kaldırımları da yayaların kullanımına uygun hale getirdi."

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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