KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik eğitimler veriliyor.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelince köy ve beldelerde çiftçilere yönelik "Bilinçli zirai ilaç kullanımı" ile "Buğday kesik sineği" konularında eğitim verildiğini söyledi.

Bu tür eğitimlerin önemine değinen Aksoy, personelin gece gündüz demeden çiftçileri ziyaret ederek bilinçlendirdiklerini ifade etti.

Motosiklet denetimi yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince 4 noktada gerçekleştirilen denetimlerde, 85 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde ehliyetsiz, kask takmayan, plakasız motosiklet kullanan, seyir halinde cep telefonu ile konuşan 22 sürücüye para cezası uygulandı.

Denetimlerde yönetmeliklere uymayan 6 motosiklet trafikten men edildi.