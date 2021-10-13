Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Kaymakamlığınca, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kurum müdürleri, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Toplantıda vatandaşların ihtiyaçları hakkında da bilgiler verildi.

Toplantının ardından muhtarlara "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi" verildi.

MHP belde başkanlığına Alkız getirildi

MHP Evrensekiz belde başkanlığı görevine Mustafa Alkız getirildi.

MHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığında düzenlenen yönetim kurulu toplantısında Evrensekiz MHP Belde Başkanı Birol Özbay, görevini belde başkanlığına atanan Mustafa Alkız'a devretti.

Toplantıda önceki belde başkanı Özbay'a görev ve hizmetlerinden dolayı MHP İlçe Başkanı İlkay Karataş tarafından plaket verildi.

MHP İlçe Başkanı Karataş yeni belde başkanlığına getirilen Alkız'a görevinde başarılar dileyerek, "Beldemize, ilçemize ve ilimize hayırlı olsun. Çalışmalarımıza ilk günkü azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Göreve gelen yeni yönetim kuruluna başarılar dilerim." diye konuştu.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Burak Elmas Serdar Aziz Şenol Güneş Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:37:25. #1.13#