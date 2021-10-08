KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırkşehitler Anıtı'nda incelemede bulundu.

Vali Bilgin, anıtı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Anıtın yenilenmesi için proje çalışmasının başlatıldığını ifade eden Bilgin, anıtın kente yakışır şekilde restore edileceğini kaydetti.

KTSO Başkanı Ilık, Pınarhisar Belediye Başkanı Talay'ı ziyaret etti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Talay ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında Ilık'a bilgi verdi.

Kent için yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Talay, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana halkımıza en iyi şartlarda hizmet sunmak için var gücümüzle çalıştık ve önümüzdeki süreçte de çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ilık da Belediye Başkanı Talay'a teşekkür etti.