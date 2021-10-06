Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden General Ferhat Akat İlkokulu sınıf öğretmeni Kayhan Sayar için anma programı düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden General Ferhat Akat İlkokulu sınıf öğretmeni Kayhan Sayar için anma programı düzenlendi.

20 yıllık öğretmen Sayar için okul idaresi, okul aile birliği, veliler, öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla düzenlenen programda lokma dağıtıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan General Ferhat Akat İlkokulu Müdürü Şenol Bayfidan, vefat eden öğretmenlerini rahmetle andıklarını söyledi.

Öğretmenin çevresi tarafından çok sevilen biri olduğunu ifade eden Bayfidan, "Kayhan Sayar öğretmenimiz çok sevecen ve iyi biriydi. Uzun zamandır öğretmenimizin anısına bir şeyler yapmayı planlıyorduk. Eğitim öğretim sezonu başladıktan sonra Kayhan öğretmenimizi anmak için okuldaki öğrenci ve öğretmenlere lokma döktürüp ve ayran dağıtmaya karar verdik. Okul aile birliği, veliler ve öğretmenlerin desteğiyle öğrencilere lokma hazırlayıp dağıttık." diye konuştu.

Motosiklet denetimi

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde motosiklet denetimi yaptı.

Trafiğe kapalı alanlar başta olmak üzere 9 noktada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız, tescilsiz, standartlara uymayan donanıma sahip motosikletler tespit edildi.

Denetimlerde 6 motosiklet trafikten men edildi.

Emzirme Haftası

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde Emzirme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Başhekim Aşkın Akkuş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kerime Gamsız'ın da katıldığı etkinlikte, kadın doğum servisinde yatan anne ve anne adaylarına lohusa şerbeti ve kuruyemiş dağıtıldı.

Kadınlara emzirme danışmanı tarafından eğitim verildi.

Hastanenin poliklinik kısmında kurulan stantta da bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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