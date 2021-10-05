Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ı makamında kabul etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ı makamında kabul etti.

Bilgin ile Minsolmaz, ziyarette kentteki yatırımları değerlendirerek, projeler hakkında görüştü.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nin büyümesi ve gelişmesi için iş birliğinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kent ormanını 3 ayda 30 bin kişi ziyaret etti

Lüleburgaz Belediyesince piknik alanı olarak düzenlenen kent ormanını 3 aylık süreçte yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığından 20 yıllığına kiralanan ormanın Lüleburgaz halkının hizmetine açıldığı belirtildi.

Kent halkının ormana sahip çıktığı aktarılan açıklamada, 4 bin 900 aracın ormana girişi yaptığı kaydedildi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Milli Eğitim Bakanlığı maarif müfettişlerini makamında kabul etti.

Maarif Müfettişleri Grup Başkanı Yılmaz Özkan, Fatih Keçeci, Mukadder Gülsoy ile İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan Vali Bilgin'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Özkan ve beraberindeki heyete görevinde başarılar diledi.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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