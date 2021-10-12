Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 500 saman balyası yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 500 saman balyası yandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 500 saman balyası yandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu saman balyaları yandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu saman balyaları yandı.

Eskibedir köyünde Halil Acen'e ait saman balyalarına yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 500 saman balyası yandı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Seda Sayan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Caner Erkin Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 500 saman balyası yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:28:09. #1.17#