Kırklareli'nde yılanın ısırdığı kişi hastanelik oldu

VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde bahçede çalıştığı sırada yılan tarafından ısırılan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinin Soğucak köyündeki bahçesinde çalışan N.A., taşın altından çıkan yılan tarafından ısırıldı. Isırmanın ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine başvuran N.A., ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi devam eden N.A'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ

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