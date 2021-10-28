Kırklareli'nde yılanın ısırdığı kişi hastanelik oldu - Haberler
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Kırklareli'nde yılanın ısırdığı kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde yılanın ısırdığı kişi hastanelik oldu

Kırklareli'nde bahçede çalıştığı sırada yılan tarafından ısırılan kişi hastanede tedavi altına alındı.

VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde bahçede çalıştığı sırada yılan tarafından ısırılan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinin Soğucak köyündeki bahçesinde çalışan N.A., taşın altından çıkan yılan tarafından ısırıldı. Isırmanın ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine başvuran N.A., ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi devam eden N.A'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ

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