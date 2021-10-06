Kırklareli'nde yaya önceliği ihlalleri drone ile denetlendi
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz ilçesinde yaya önceliğini ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi.
Lüleburgaz ilçesinde yaya önceliğini ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnönü Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde yaya geçitlerinde denetim yaptı.
Yaya önceliğini ihlal eden sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimde yaya geçidinde vatandaşlara yol vermeyen sürücüler tespit edildi.
Polis ekipleri drone destekli denetimler kapsamında kırmızı ışık ve emniyet kemeri ihlallerini de belirledi.
Ekipler, kuralları ihlal eden sürücülere 625'er lira ceza uyguladı.
AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri