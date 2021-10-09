Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Çukurpınar köyünde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler Ç.O'nun evinde yaptığı aramada 3 gram esrar, 22 kök Hint keneviri, 3 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Olayla ilgili çalışmalarını genişleten ekipler H.K'nın da evinde yaptığı aramada 1 gram Hint keneviri tohumu buldu.

Olayla ilgili 2 şüpheligözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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