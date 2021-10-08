Kırklareli'nde üniversite öğrencilerinin yüzde 70'i KYK yurtlarında kalıyor - Haberler
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Kırklareli'nde üniversite öğrencilerinin yüzde 70'i KYK yurtlarında kalıyor

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde üniversite öğrencilerinin yüzde 70'i KYK yurtlarında kalıyor

Kırklareli'nde üniversite öğrencilerinin yüzde 70'i Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalıyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde üniversite öğrencilerinin yüzde 70'i Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalıyor.

Kırklareli kent merkezinde 4'ü kız 8 öğrenci yurdu hizmet veriyor.

8 bin 44 kapasitesi yurtlarda 5 bin 496 öğrenci konaklıyor. Yurtlarda 2 bin 548 boş kapasite bulunuyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, AA muhabirine, Kırklareli Üniversitesinde öğrenim gören hiçbir öğrencinin konaklama konusunda mağdur olmadığını söyledi.

Yurtlardaki kalite ve hizmetleri herkesin bildiğini ifade eden Babuşcu, öğrencilerin sunulan hizmetlerden en üst düzeyde memnun olduklarını belirtti.

Yurt konusunda çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Babuşcu şöyle devam etti:

"Kentimizdeki yurtlarımız tam teşekküllü bir şekilde öğrencilerimizin hizmetinde. KYK yurtlarıyla Türkiye'nin 81 vilayetinde aynı ve eşit standartlarda hizmet eden çok büyük bir kurumdur. Kırklareli'nde üniversite öğrencilerinin yüzde 70'i KYK'de kalıyor. Öğrencilerimize en iyi şekilde en iyi hizmeti tüm personelimiz ile yemekhanemiz ve kantinimizle vermekteyiz. Gerçekten büyük bir konfor var. Hatta basit bir örnekle biz de üniversite okuduk, o günlerle bugünleri karşılaştırırsak canlı bir şahit olarak arada uçurumlar var. Konfor kalitesi 5 yıldızlı otel seviyesinde."

"Hemen hemen ev konforunda yaşıyoruz"

Ahmet Cevdet Paşa Yurdunda kalan Mahmut Çakaloğlu da burada ev konforunda yaşadıklarını belirtti.

Yatakhaneden yemekhaneye kadar tüm hizmetlerden memnun olduğunu dile getiren Çakaloğlu şöyle konuştu:

"Memurlar bizlerle çok iyi ilgileniyorlar. Yatakhaneler çok iyi, dolaplarımız çalışma masalarımız var. Her şey kişiye özel. Ortak kullanım alanları da aynı şekilde çok güzel. KYK yurtları devlet himayesinde ve devlet güvencesinde olduğu için benim tercihim. KYK'de barınmak bir öğrenci için daha ekonomik. Aktivite salonları da var, arkadaşlarımla rahatça zaman geçirebiliyorum. İnanın KYK yurdunda keşke 'Şu hizmet de olsa.' dediğim hiçbir şey yok diyebilirim."

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli'nde üniversite öğrencilerinin yüzde 70'i KYK yurtlarında kalıyor - Haberler
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