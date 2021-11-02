Kırklareli'nde sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Kırklareli'nde sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun 49'uncu kilometresinde sis nedeniyle minibüs, midibüs ve otobüs olmak üzere 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü.

Kırklareli'nde sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kırklareli'nde sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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