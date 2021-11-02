Kırklareli'nde sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun 49'uncu kilometresinde sis nedeniyle minibüs, midibüs ve otobüs olmak üzere 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü.