Kırklareli'nde siren ve anons sistemi denemesi yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde siren ve anons sistemi denemesi yapılacak

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde siren ve anons sistemi denemesi yapılacak

Kırklareli Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde kontrollü şekilde siren ve anons sistemiyle ilgili denemeler yapılacağını duyurdu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde kontrollü şekilde siren ve anons sistemiyle ilgili denemeler yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile ASELSAN arasında geçen yıl imzalanan ikaz ve alarm sistemi sözleşmesi kapsamında kentteki çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda kentte siren çaldırılacağı ve sesli anons yapılacağı bildirilen açıklamada, çalışmanın 15 Kasım'a kadar süreceği kaydedildi.

Öte yandan Lüleburgaz ilçesinde çalışmaların başladığı bildirildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Nihal Yalçın İdo Tatlıses Deniz Akkaya Bülent Ersoy
Spor Schumacher Şenol Güneş Fatih Terim Merih Demiral Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırklareli'nde siren ve anons sistemi denemesi yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:16:40. #1.11#