KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde seyir halindeki işçi servisi alev aldı, 30 işçi tahliye edildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 30 işçinin bulunduğu otobüs seyir halinde alev aldı.

Alınana bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde N.K. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan 39 ABR 113 plakalı otobüs seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Şoför N.K. hemen aracı sağ çekip 30 işçiyi aşağı indirdikten sonra yangın tüpüyle müdahale etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yangını söndürürken otobüsün yakınında bulunan araçların dış kaplamaları zarar gördü.

Öte yandan otobüs kullanılmaz hale geldi.