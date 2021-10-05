Kırklareli'nde serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, domates ve salatalık ekili görünümü verilen seralarda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, domates ve salatalık ekili görünümü verilen seralarda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Geçitağzı köyünde bir çiftlikte kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler K.T. (25) ve M.S.T'nin (24) yazlık olarak kullandığı çiftlik evlerinin bulunduğu bahçede domates ve salatalık yetiştirildiği görünümü verilen seralarda Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Seralarda "İmaj" ve "Tiftik" isimli uyuşturucu arama köpeklerinin de kullanıldığı aramada 116 kilo 5 gram esrar, 80 kök Hint keneviri, 1 kilogram kenevir tohumu, 50 uyuşturucu hap, ölçüm cihazı, 2 cep telefonu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli'nde serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı - Haberler
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