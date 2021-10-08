Kırklareli'nde salça hazırlamak için yakılan ateş iki evin yanmasına neden oldu - Haberler
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Kırklareli'nde salça hazırlamak için yakılan ateş iki evin yanmasına neden oldu

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde salça hazırlamak için yakılan ateş iki evin yanmasına neden oldu

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bahçede salça kaynatmak amacıyla yakılan ateş nedeniyle çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, bir evde hasar oluştu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bahçede salça kaynatmak amacıyla yakılan ateş nedeniyle çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, bir evde hasar oluştu.

Tozaklı köyünde O.T. salça kaynatmak için evinin bahçesinde ateş yaktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle bahçedeki kuru otlara, daha sonra eve sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın H.T'nin de evine ulaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle O.T'nin evi kullanılamaz hale geldi, H.T'nin evinde hasar oluştu.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli'nde salça hazırlamak için yakılan ateş iki evin yanmasına neden oldu - Haberler
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