Kırklareli'nde özel kreş ve gündüz bakımevleri denetlendi - Haberler
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Kırklareli'nde özel kreş ve gündüz bakımevleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde özel kreş ve gündüz bakımevleri denetlendi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri denetlendi.

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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri denetlendi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet gösteren Özel Kreş, Özel Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulüpleri denetlendi.

Denetimlerde Korona virüsüyle mücadele kapsamında tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Kreş, Özel Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulüplerimizin denetimleri İl Müdürlüğümüz Denetleme Komisyonu tarafından periyodik aralıklar ile denetleniyor. Denetimler özel kuruluşların bağlı oldukları mevzuat hükümleri dahilinde hizmetlerinin devamı sağlanmaktadır. Ayrıca özel kuruluşlarda Covid-19 Salgını ile mücadelede alınması gereken önlemlerin uygulanıp uygulanmadığı hususları titizlikle takip edilmektedir. Denetimler ile ülkemizin geleceği çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamlarda kreş ve gündüz bakımevi hizmeti almaları sağlanmaktadır" ifadeleri yer aldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde özel kreş ve gündüz bakımevleri denetlendi

Kırklareli'nde özel kreş ve gündüz bakımevleri denetlendi

Kırklareli'nde özel kreş ve gündüz bakımevleri denetlendi

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