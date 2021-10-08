Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri, servis araçları ile taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında ekipler, 1286 kişi, 339 araç ile 42 okul servisini denetledi.

İki okul servisiyle ilgili eksiklerden dolayı 628 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde Babaeski ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl, Lüleburgaz ilçesinde "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay, Vize ilçesinde "tedbir kararını bozmak" suçundan 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı.

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde iki işletmede gümrük kaçağı 10 bin 300 makaron, 10 kilogram tütün ile 2 makaron sarma makinesi ele geçirildi.

İşletme sahiplerine 17 bin 399 lira cezai işlem uygulandı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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