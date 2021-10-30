Kırklareli'nde kaza nedeniyle tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Kırklareli'nde kaza nedeniyle tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kaza nedeniyle tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bürol Kaya idaresindeki 34 EEN 041 plakalı tır, TEM otoyolunda, İrfan Özel yönetimindeki 42 GT 057 plakalı tıra çarptı.

Tırda sıkışan Kaya, olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Lüleburgaz-Babaeski TEM otoyolunda ulaşım bir süreliğine tek şeritten sağlandı.

Kırklareli'nde kaza nedeniyle tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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