Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişiye "maske" cezası verildi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nin Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, Vize ilçesinin Aksicim köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Sarıcali köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, H.G, V.S, E.M, E.F, İ.A, F.A. ve S.D'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.F, İ.A, F.A. ve S.D'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 3 bin 600 lira ceza uygulandı.
Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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