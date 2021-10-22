Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinin Doğanca köyü Kaptanın Mağarası mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, H.Y, Y.E, A.E, K.D, A.K, Y.Ç, C.Ç. ve İ.Ç'yi suç üstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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