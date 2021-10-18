Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Domuz kayalıkları ve Ceneviz Mağarası mevkisinde, A.K, Ş.K, A.Ö, T.G, C.E. ve H.M'yi suç üstü yakaladı.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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