Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplamda 5 bin 400 lira cezai işlem uyguladı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyünde bulunan Ceneviz Mağarası ve Domuz Kayaları mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. İki ayrı bölgede yapılan araştırma sonucunda Ceneviz Mağarası mevkiinde T.G., C.E., H.M. ve Domuz Kayaları mevkiinde A.K., Ş.K. ve A.Ö.'yü kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, 6 şüphelinin maske takmadıkları gerekçesiyle kişi başı 900 lira, toplamda 5 bin 400 lira cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ

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