Kırklareli'nde jandarmaya "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi - Haberler
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Kırklareli'nde jandarmaya "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde jandarmaya

Kırklareli Jandarma Komutanlığı personeline "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı personeline "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliğince aylık planlamalar yapılarak, karakol personeline yönelik eğitimler düzenlendiği belirtildi.

Eğitimlerin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğünde görevli uzmanlar tarafından verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekim ayında Kırklareli İl Jandarma Komutanlığında görevli 510 rütbeli, sivil memur ve 210 askeri personele eğitim verilmiştir. Eğitimlerde kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği, erken yaşta ve zorla evlilikler, KADES uygulaması, Elektronik İzleme Sistemi ve 6284 sayılı Kanun ve uygulanması konularında bilgiler verildi."

Kırklareli'nde jandarmaya Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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