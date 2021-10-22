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Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesine bağlı Doğanca köyünde bulunan Kaptanın Mağarası mevki'inde 8 şüphelinin define aradığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada H.Y, Y.E, A.E, K.D, A.K, Y.Ç, C.Ç. ve İ.Ç'. isimli şahısların 1. derece sit alanında define aradığını tespit etti.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmada işlemleri devem ediyor. - KIRKLARELİ

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