Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kadıköy köyü Kovankaya mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, U.Ö, N.P, F.D. ve M.C'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri